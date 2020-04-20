Bismil’de dezenfeksiyon tünelleri hizmete girdi

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların hijyeni için iki ayrı noktada dezenfeksiyon tünelini hizmete sundu.

Bismil Belediyesi, tüm dünyada etkisini gösteren korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlere bir yenisini daha ekledi. Çalışmaları sonucu İstasyon Caddesi üzerine iki ayrı yerde dezenfeksiyon tüneli yerleştirildi. Sisleme yöntemi ile çalışan ve insanların tepeden tırnağa dezenfektasyonunda önemli bir araç olan tünel hizmete açıldı. Kurulan dezenfeksiyon tüneli gün içinde daima kullanıma açık bulunacak.

Bismil'de korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler ve yapılan çalışmalar hakkında açıklamada bulunan Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de korona virüs ile mücadele etkin bir şekilde devam ettiğini söyledi. Bu kapsamda bilim kurulu tasfiyesiyle ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla alınan kararların Bismil'de kararlılıkla uygulandığını ifade eden Kaymakam Yüksel, "Ülke genelinde alınan kararlar ilçemizde de titizlikle uygulanıyor. Yaptığımız çalışmalarla vatandaşlarımızın en az etkilenmesi için gereken tedbirleri alıyoruz mümkün tedbirlerle. Konuyla ilgili faaliyete bulunmasını sakınca olan iş kollarının tamamı faaliyetlerini geçici olarak men ettik. Onun haricinde de ilçemizin en işlek caddesi olan Özgürlük ve İstasyon caddesinde sabah 08.00 akşam 18.00 arasında trafiğe ara verdik, motorlu trafik araçlarına tamamen ara vererek kapattık yaya trafiğine kontrolü olarak sağlıyoruz. Vatandaşlarımızın zorunlu haller dışında zorunlu haller dışında buralara girmesini de çok arzu etmiyoruz. Bu kapsamda almış olduğumuz tedbirlere bir yenisini de bugün ekledik. İşi olan mecburen dışarı çıkan vatandaşlarımız dezenfeksiyon tünelinden geçsinler kıyafet odaklı dışarıdan olası bir bulaşıcıya engellemek ve hijyeni sağlamaktır. Hijyen faaliyetlerimiz zaten ilk günden beri devam ediyor. Tüm kamu kurumlarımız vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu kapalı alanlar ve açık alanlar tamamı düzenli olarak haftalık program dahilinde büyükşehir belediyemizin ekibiyle koordineli bir şekilde düzenli olarak sağlanıyor. Aynı zamanda ilçe belediye başkanlığımızın temizlik ekipleri de ilçemizin ana har teller caddeler ara mahallelerde ki sokaklarımız tamamı düzenli olarak temizleniyor. Malumunuz iki haftadır hafta sonu uygulamakta olan sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. O da bizim çalışmalarımızı rahatlatıyor özelikle o günler hem virüsten hem çevre sel kirlilikten arındırılmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımız sesli anons sistemiyle merkezi sistemle vatandaşlarımızı düzenli olarak bu konuda bilinçlendirmeye evde kalma konusunda ikazlarda bulunuyoruz" dedi.

Bunların haricinde kolluk kuvvetleri ve belediye zabıta ekiplerinin sürekli sahada olduğunu aktaran Kaymakam Yüksel, "Biz vatandaşlarımıza şunu sürekli söylüyoruz özelikle esnaf kardeşlerimize, bu tedbirlere ne kadar sıkı uyarsanız ne kadar sıkı riayet edersek bunu daha kısa sürede atlat kontrol altında alırız. Eğer biraz gevşersek biraz rahatlık gösterirsek bu süreç daha da sürecektir bizde uzamasını arzu etmemizden dolayı titizlikle bu kuralları uygulamak için sürekli olarak sahada ilçemizin tamamında denetimdeyiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA