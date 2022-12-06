Bismil’de feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü, 4 kişi...

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

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Bismil’de feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü, 4 kişi...

Kaza, Bismil'de Batman yolu Salat mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Renault marka Symbol model 72 AAK 104 plakalı otomobil ile Toyota marka 72 AAL 572 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

SIKIŞAN YARALILAR ARAÇLARDAN ÇIKARTILDI

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, çalışmalar sonucu çıkartılarak, ilk müdahalelerinin ardından Bismil Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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