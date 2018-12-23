Bismil’den ‘Türkçeyi Doğru Kullanma’ projesine destek

Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Yukarı Harım İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulu öğretmenleri, "Türkçeyi Doğru Kullanma" projesine destek olarak, okulun kapı ve duvarlarına Türkçe'de hatalı yazılan ve hatalı seslendirilen kelimelerin doğru halleri yazdı.

Teknoloji materyallerin Türkçe diline girmesiyle maruz bıraktığı dilsel problemlerin gözle görülür derecede artığını aktaran Yukarı Harım İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Serhat Yektaş, bu tasarıdaki amacın Türkçeyi sevdirmek ve sözcüklerin yanlış kullanımları engellemek olduğunu söyledi. Yektaş, "Bu tasarıdaki amacımız, günümüz teknolojisinin bizlere sunduğu güzelliklerin maalesef tek taraflı olmadığını görmekteyiz. Teknolojik materyallerin dilimize girmesiyle, dilimizde maruz bıraktığı dilsel problemler gözle görülür derecede artmaktadır. Bu noktada okulumuzda eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürüten, bizlerinde bu konuya duyarlılık göstermemiz gerektiğinin inancıyla, dünyanın en eski ve en üretken dillerinden biri olan Türkçemiz yabancı dillerin ve teknoloji dilinin olumsuz etkilerinden korumak. Yeni kuşaklar ve toplum tarafından doğru kullanılmasını sağlamak amacıyla ve Cumhurbaşkanımızın da "Türkçeyi Doğru Kullanma" kampanyasına istinaden okulumuzda bu konu hakkında farkındalık oluşturmak üzere bu projeyi oluşturduk. Bu projedeki hedefimiz Türkçemizi sevdirmek ve sözcüklerin yanlış kullanımları engellemek ve gelecek nesilleri yetiştiren, bizlerin şimdiden çocuklarımıza Türkçemizi doğru kullanmayı öğretmektir" dedi.

Kaynak: İHA