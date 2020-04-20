Bismilli dükkan sahibinden örnek davranış

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 88 yaşındaki Mehmet Filiz, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle yeterli kazanç sağlayamayan 5 kiracısından bu ay kiralarının yarısını alarak örnek bir davranış sergiledi.

Bismil Altıok Mahallesi Aydınlık caddesinde 5 dükkanı bulunan 88 yaşında ki Mehmet Filiz, kiracılarının yeteri kadar iş yapamadığı için bu ay 5 kiracısından yarı ücret alacağını açıkladı. Filiz, Türkiye'nin içinde bulunduğu zor durum nedeni ile böyle bir karar aldığını söyledi. Bu zor süreçte esnafın bazen siftah yapmadan dükkanlarını kapatıp eve gittiklerine şahit olduğunu aktaran Filiz, "Bu durum beni çok etkiledi. Benim vicdanım rahat olmadığı için böyle bir karar adım. Bu ay kiraların yarısını aldım. Ayriyeten bir dairemde kiracı oturuyor ondan bu ay kira parasını almadım. Amacım diğer iş yeri sahiplerine örnek olmak. Salgın riski kalkana kadar bir ay veya iki ay bu şekilde destek olmaya devam edeceğim" dedi.

Kaynak: İHA