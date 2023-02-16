Bissenty Mendy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bissenty Mendy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bissenty Mendy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bissenty Mendy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bissenty Mendy 15 Ağu 1991 tarihinde Dakar şehrinde doğmuştur. Fransa,Senegal uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bissenty Mendy Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bissenty Mendy, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Annecy futbol takımında oynamaktadır. FC Annecy takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Bissenty Mendy'nin FC Annecy ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bissenty Mendy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bissenty Mendy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bissenty Mendy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bissenty Mendy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında ACBB

1 Temmuz 2012 yılında Viry-Châtillon

1 Temmuz 2014 yılında Kulüpsüz

13 Temmuz 2015 yılında ACBB

1 Şubat 2018 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2018 yılında FC Versailles

1 Şubat 2019 yılında CS Sedan

1 Temmuz 2020 yılında FC Annecy

Bissenty Mendy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bissenty Mendy şuan FC Annecy takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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