Bissoli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bissoli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bissoli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bissoli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bissoli 9 Ocak 1998 tarihinde Jaú şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Guilherme Bissoli şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bissoli Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bertolucci Sports yapmaktadır. Bissoli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Athletico Paranaense futbol takımında oynamaktadır. Club Athletico Paranaense takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Bissoli'nin Club Athletico Paranaense ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Bissoli Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/guibissoli29/

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Bissoli Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Bissoli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Bissoli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bissoli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ocak 2018 yılında São Paulo

31 Ocak 2019 yılında Athletico-PR

1 Temmuz 2019 yılında Fernando

17 Ocak 2020 yılında Athletico-PR

31 Aralık 2020 yılında Fernando

1 Ocak 2021 yılında Athletico-PR

6 Mayıs 2021 yılında Cruzeiro

6 Ağu 2021 yılında Athletico-PR

8 Nisan 2022 yılında Avaí FC

31 Aralık 2022 yılında Athletico-PR

Bissoli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bissoli şuan Club Athletico Paranaense takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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