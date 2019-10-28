Borsada endekslere dâhil olacak hisselerin seçimine ilişkin kriterler değişti. BIST 30, BIST 50 ve BIST 100'e girecek şirketler Yıldız Pazar'dan seçilecek.

Borsa İstanbul, 2 Ekim'de açıkladığı ve 4 Kasım'da yürürlüğe girecek olan yeni pazar yapılanmasıyla uyum sağlamak için BIST Pay Endeksleri Temel Kurallarında değişiklik yaptı. Yeni düzenlemeye göre BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endekslerine dâhil olacak şirketler Yıldız Pazar'dan seçilecek.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre BIST 100 endeksi için Yıldız Pazar'daki şirket sayısının yeterli olmaması durumunda BIST 100 endeksi seçim havuzuna eklenmek üzere Ana Pazar'dan ek liste oluşturulacak. Ek listede Yıldız Pazara dâhil olabilmek için gereken piyasa değeri kriteri dışında diğer tüm kriterleri sağlayan en yüksek piyasa değerine sahip olan paylar dâhil edilecek.

Yeni Pazar yapısı ve endeks düzenlemeleriyle birlikte borsada 3 yeni endeksin hesaplanmasına başlanacak. Yıldız Pazar Grup 1'de yer alan paylardan BIST Likit Banka ve BIST Banka Dışı Likit 10 endeksleri oluşturulacak. Bunun yanı sıra Gelişen İşletmeler Pazar'ında yer alan paylardan da BIST GİP endeksinin hesaplanmasına başlanacak. Uygulama, BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 gibi periyodik gözden geçirmeye tabi endekslerde 2020 Ocak ayı başından, yeni oluşturulan 3 endeks ile birlikte diğer endekslerde ise 4 Kasım 2019 tarihinden itibaren başlayacaktır. Pazar yapısındaki değişiklikler nedeniyle yürürlükten kalkan ABCD gruplarına ilişkin hükümler de endeks kurallarından çıkarıldı.

Kaynak: İHA