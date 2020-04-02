BIST pay endekslerinden iki sıfır atılması Temmuz'a ertelendi

Borsa İstanbul yönetimi, BIST pay endekslerinden iki sıfır atılmasına ilişkin projelerin Temmuz ayına ertelenmesine karar verdi.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, üyelerden, veri yayın kuruluşlarından, yazılım şirketlerinden ve kurumsal yatırımcılardan bu yönde talepler geldiği belirtildi:

"İçinde bulunduğumuz olağanüstü koşullar ve değişen çalışma düzeni nedeniyle, geliştirme ve test süreçlerine yeterince katılım sağlanamadığı gözlemlenmekte olup, üyelerimizden, veri yayın kuruluşlarından, yazılım şirketlerinden ve kurumsal yatırımcılardan gelen talepler değerlendirilerek "BISTECH Sistemi 2.11 Versiyon Geçişi" ve "BIST Pay Endekslerinden İki Sıfır Atılması'na ilişkin projelerin ertelenmesine karar verilmiştir.

"BISTECH Sistemi 2.11 Versiyon Geçişi'nin 6 Temmuz 2020, BIST Pay Endekslerinden İki Sıfır Atılması'nın ise 27 Temmuz 2020 tarihinde yapılması planlanmaktadır. Test ortamlarının açık olacağı süreler ve prova tarihleri ayrıca ilan edilecektir."

Kaynak: DHA