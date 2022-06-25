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Bisturi ne demek, TDK'ya göre Bisturi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Bisturi kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Bisturi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Bisturi nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Bisturi kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Bisturi ne demek, TDK'ya göre Bisturi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bisturi ne demek? Bisturi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi bisturi kelimesi. Peki bisturi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre bisturi nedir, bisturi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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BİSTURİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Bisturi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Bisturi kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre bisturi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Neşter

BİSTURİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- İkisi de yere düşen bisturinin çıkardığı sesi duydular.

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