Bit Garam Yoon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bit Garam Yoon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bit Garam Yoon kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bit Garam Yoon ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Bit Garam Yoon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bit Garam Yoon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bit Garam Yoon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bit Garam Yoon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bit Garam Yoon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bit Garam Yoon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bit Garam Yoon 7 Mayıs 1990 tarihinde Changwon, Gyeongnam şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 윤빛가람 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bit Garam Yoon Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bit Garam Yoon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Suwon FC futbol takımında oynamaktadır. Suwon FC takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Bit Garam Yoon'nin Suwon FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bit Garam Yoon Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/bi.t14/

Bit Garam Yoon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bit Garam Yoon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 850 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.70 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Bit Garam Yoon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bit Garam Yoon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Chung-Ang Uni

1 Ocak 2010 yılında Gyeongnam FC

1 Ocak 2012 yılında Seongnam Ilhwa

23 Şubat 2013 yılında Jeju United

1 Ocak 2016 yılında YB Funde

26 Haziran 2017 yılında Jeju United

15 Ocak 2018 yılında Sangju Sangmu

17 Eylül 2019 yılında Jeju United

31 Aralık 2019 yılında YB Funde

31 Ocak 2020 yılında Ulsan Hyundai

3 Ocak 2022 yılında Jeju United

4 Ocak 2023 yılında Suwon FC

Bit Garam Yoon kimdir

Bit Garam Yoon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bit Garam Yoon şuan Suwon FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

경남창원1907풋볼스포츠클럽U12 (-2002),
Towol Middle School (토월중학교, 2003),
Gimhae Middle School (김해중학교, 2004-2005),
Busan BuGyeong High School (부경고등학교, 2006-2008),
Chung-Ang University (중앙대학교, 2009)

Bit Garam Yoon Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Güney Kore takımında 13 numaralı formasıyla 11 Ağustos 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 3 gol atmıştır.

Güney Kore U23 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Güney Kore U17 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 26 maçta 7 gol atmıştır.

Güney Kore Olimpiyat takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Bit Garam Yoon nereli

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