Bit Yeniği ne demek, TDK'ya göre Bit Yeniği kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bit yeniği ne demek? Bit yeniği TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi bit yeniği kelimesi. Peki bit yeniği ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre bit yeniği nedir, bit yeniği kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BİT YENİĞİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Bit yeniği kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre bit yeniği kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bitin ağaç, bitki vb.nin üzerinde oluşturduğu delik veya iz

