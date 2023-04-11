Bitcoin 9 ayın rekorunu kırdı! 30 bin doları aştı!

Analiz şirketi Coinmarketcap'in son verilerine göre, Bitcoin dahil yaklaşık 23 bin kripto para biriminin piyasa değeri küresel kripto para piyasasının değeri, sadece 24 saat içinde yaklaşık yüzde 5 arttı ve 1,24 trilyon doları aştı.

30 BİN DOLARI AŞTI

Bitcoin'in fiyatı, Fed'in faiz artırım döngüsünü bankacılık krizi nedeniyle sonlandıracağı beklentisinin yatırımcıların Bitcoin gibi riskli varlıklardaki iştahını artıracağı öngörüsü sonucu 24 saatte yüzde 7'nin üzerinde yükseliş kaydetti. Bitcoin'ın fiyatı, Paskalya tatili sonrası erken işlemlerde 30 bin 400 dolara tırmanırken, TSİ 07.20 itibarıyla 30 bin doların üzerinde işlem görüyor. Böylece Bitcoin'in fiyatı, Haziran 2022'den beri ilk kez 30 bin doların üzerinde bulunuyor.

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PİYASA DEĞERİ 590 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE

Bu arada, Bitcoin'in son 7 gündeki değer artışı yüzde 8'e yaklaştı. Bitcoin'in piyasa değeri de 590 milyar doların üzerine çıktı.

Bitcoin'in fiyatı, 2022 sonbaharında özellikle Fed ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz artırımlarına devam edeceği beklentilerinin kripto para piyasasında satış baskısına neden olduğu en yüksek seviye sonrası gördüğü en düşük seviyeden bu yana yüzde 90'ın üzerinde artış gösterdi.