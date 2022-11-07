Bitcoin aradığı ivmeyi yakaladı! Hızlı yükseliş yatırımcıyı mutlu etti! İşte kripto paralardaki son durum...

ABD Merkez Bankasının (FED) faiz kararı sonrası yükseliş ivmesi başlayan Bitcoin, yaşadığı kısa düşüşü geride bırakarak yükseliyor. İşte kripto paralarda son durum...

Melahat Ersoy
Editör
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Bitcoin aradığı ivmeyi yakaladı! Hızlı yükseliş yatırımcıyı mutlu etti! İşte kripto paralardaki son durum... 1

Küresel ekonomik ve siyasal gelişmelerden etkilenen kripto para piyasaları son zamanlarda hareketlendi. ABD Merkez Bankasının (FED) kararlı faiz duruşundan geri adım atılabileceğine yönelik açıklamalar, piyasalarda yükseliş sağladı. Bitcoin 20 kritik tabir edilen 19 bin Dolar sınırını aştıktan sonra 20 Bin Dolar zincirini kırdı. 6 Kasım Pazar günü 21 bin 200 Dolar seviyelerine kadar inen Bitcoin yeni günde 20 bin 700 Dolar seviyelerine kadar çıkarak 21 bin Dolar'a göz kırptı. Bu durum yatırımcıların umudunu artırdı, özellikle alt coinlerdeki kazanç 2x'e kadar çıktı.

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Bitcoin aradığı ivmeyi yakaladı! Hızlı yükseliş yatırımcıyı mutlu etti! İşte kripto paralardaki son durum...
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