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Bitcoin aradığı ivmeyi yakaladı! Hızlı yükseliş yatırımcıyı mutlu etti! İşte kripto paralardaki son durum...
ABD Merkez Bankasının (FED) faiz kararı sonrası yükseliş ivmesi başlayan Bitcoin, yaşadığı kısa düşüşü geride bırakarak yükseliyor. İşte kripto paralarda son durum...
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