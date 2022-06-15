Bitcoin (BTC) Satın Almak için 5 Neden

İlk kripto para birimi olan Bitcoin (BTC), günümüzde kripto para birimlerinin amiral gemisi kabul ediliyor. Aynı zamanda en değerli kripto para birimi olan Bitcoin, piyasaya da yön veriyor. Başta Ethereum (ETH) olmak üzere Solana (SOL), Decentraland (MANA), Avalanche (AVAX), Gala (GALA) ve Dogecoin (DOGE) gibi birçok altcoin de Bitcoin’i takip ediyor.

Peki neden Bitcoin satın almalısınız? Bitcoin, yatırımcılarına ve kullanıcılarına neler sunuyor? Sizlere Bitcoin satın almak için ‘faydalı’ diyebileceğiniz 5 nedeni derledik.

1. Hızlı işlem yapılabiliyor

Bitcoin (BTC), eşler arası ve çevrimiçi bir merkeziyetsiz ödeme ağıdır. Blok zincir ağında; aracılar, yani üçüncü taraflar bulunmaz. Bir başka deyişle, para transferleri doğrudan bir adresten diğerine yapılabilir. Banka gibi bir aracıya ihtiyaç yoktur. Bu da özellikle uluslararası para transferlerinin çok daha hızlı yapılabilmesini sağlar.

Bir kişi bir başka kişiye; tek bir tuşla, kolaylıkla, güvenle ve hızlıca Bitcoin gönderebilir.

2. Güvenli saklama alanlarına sahip

Bitcoin (BTC) işlemleri blok zincirde gerçekleşir. Blok zincir, işlemleri gerçekleştiren ve kaydeden dağıtık düğümlerden oluşur. Bir başka deyişle, veriler tek bir sunucuda değil birçok sunucuda saklanır. Bu merkeziyetsiz düğüm yapısı sayesinde Bitcoin blok zinciri neredeyse hacklenemez bir yapıdadır. Blok zincirdeki işlemler sonradan değiştirilemeyeceği gibi bu işlemlere dışarıdan müdahale etmek de mümkün değildir.

Bir kullanıcı, sahip olduğu BTC’leri sıcak ya da soğuk cüzdanlarda güvenle saklayabilir. Sıcak cüzdanlar, internet bağlantısı bulunan kripto para saklama alanıdır. Soğuk cüzdanlara göre daha az güvenli olsalar da kullanımları daha kolay ve pratiktir. Sıcak cüzdanların her biri rastgele atanmış adreslerden oluşur ve bu cüzdanlara yalnızca sahibinin bildiği bir şifreyle giriş yapılabilir. Soğuk cüzdanlar ise internet bağlantısı bulunmayan kripto para cüzdanlarıdır. Bu cüzdanlar, internete bağlı olmadıkları için hacklenemez. Bu nedenle çok güvenli saklama alanları olarak kabul edilir. Sıcak ve soğuk cüzdanlarda sahip olduğunuz coin’leri güvenle saklayabilirsiniz.

3. Bankalara kıyasla düşük komisyon oranları sunuyor

Bankalar aracılığıyla gerçekleştirilen her işlemden belirli oranlarda komisyon alınır. Özellikle uluslararası para transferlerinde bu komisyonlar çok yüksek oranlarda olabilir. Bitcoin ile para transferi gerçekleştirdiğinizde ise komisyon oranları çok daha düşüktür. Bazı uzmanlara göre BTC, bankaların ortalamasından yaklaşık 300 kat daha düşük komisyon oranları sunmaktadır.

4. Uzun ve kısa vadeli kâr avantajı sağlıyor

Kripto para piyasaları, geleneksel piyasalara nazaran çok daha volatildir. Bu, bilinçsiz yatırımcılar ve traderlar için riskli olabilir ama birçok fırsat da barındırmaktadır. Traderlar, Bitcoin’in fiyat oynaklığından yararlanarak kısa vadeli yüksek kâr elde edebilirler.

BTC, 2009’da piyasaya çıktığı sıralarda 1 doların altında fiyatlanıyordu. Bugün ise 1 BTC on binlerce dolar ediyor. Bitcoin’in arzının sınırlı olması ve kripto para piyasasının giderek büyümesi, Bitcoin’i uzun vadeli yatırımlar için de kârlı kılıyor.

5. Sınırlı arzı nedeniyle sürekli değerleniyor

Bitcoin arzı 21 milyon BTC ile sınırlıdır. Bu nedenle, deflasyonist bir yapıdadır ve uzun vadeli kâr fırsatı da sunar. Üretilen Bitcoin miktarı da sürekli azalmaktadır. Böylece uzun vadede sürekli değerlenir.

Türkiye ’de Bitcoin (BTC) Nasıl Alınır?

Türkiye’den Bitcoin (BTC) satın almak sanılandan çok daha kolaydır. Köklü kripto para borsalarından bitlo.com’da 1 Türk lirasıyla kolayca ve güvenle BTC coin alınabilir. Yani BTC/TRY paritesinde işlem yapmak mümkündür.

MANA ve GALA: Gelecek vadeden altcoinler

BTC satın almak isteyenler genelde altcoinleri de takip ederler. Ethereum (ETH), en bilinen altcoin olsa da özellikle metaverse ekosisteminin genişlemesi ile beraber başka projeler de dikkat çekmeye başladı. Bunlar arasında MANA başı çekiyor. Kullanıcıların sanal araziler üzerinde kendi yapılarını oluşturabildikleri bir metaverse oyunu olan Decentraland’in yerel kripto para birimi MANA token.

Metaverse ekosisteminde bir başka dikkat çeken proje ise Gala Games. Bu proje, birden çok blok zincir oyununa yer veren bir platform olarak öne çıkıyor. Projenin yerel kripto para birimi GALA token ise önde gelen altcoinler arasında yer alıyor.