FED'in faiz yatırım hamlesi ve bilanço daraltmaya gideceğini söylemesinin ardından kripto paralarda son 8 yılın en ciddi düşüşleri yaşanmaya başladı. Kripto para birimi Bitcoin'in ardından Luna'nın da değer kaybetmesiyle kripto paralar ciddi düşüşe geçmeye başladı. Peki Bitcoin (BTC) ve kripto paralar neden düştü, neden düşüyor? Kripto para piyasası yükselecek mi? Ne olacak? Detaylar haberimizde...

BİTCOİN (BTC) VE KRİPTO PARALAR NEDEN DÜŞTÜ,NEDEN DÜŞÜYOR? KRİPTO PARA PİYASASI YÜKSELECEK Mİ? NE OLACAK?

Bitcoin, Ethereum ve Sabitkoin gibi birçok kripto paranın içerisinde bulunduğu bu piyasalardaki düşüşün ardından piyasaları yakından takip eden vatandaşlar piyasalardaki düşüşün sebebini araştırmaya başladı. FED'in faiz artırımından sonra yaşanan kripto para piyasalarındaki düşüşler devam ediyor. Lider kripto para birimi Bitcoin 30 bin doların altına sarktı ve 10 ayın dip seviyesini gördü.

FED’in faizi 50 baz puan artırmasının ardından kısa süreli küçük yükseliş hareketiyle cesaret kazanan yatırımlar bir anda ters hareketle paralarını kaybetmeye başladı. FED Başkanı Jerome Powell’ın Haziran ve Temmuz’da faiz artırımlarına devam edileceğini, FED’in bilançosunu Haziran ayından itibaren daraltmaya başlayacağını açıklaması kripto paralarda düşüşe sebep oldu.

Piyasalarda ciddi düşüşlerin yaşanmasına sebep olarak ise uzmanlar, FED’in bilanço daraltacağını söylemeye başlaması, piyasalardaki düşüşün ana sebebi olarak görülüyor.

Bitcoin günlük yüzde 12 değer kaybederken Ethereum'daki kayıp yüzde 20 oldu. Binance Coin yüzde 22 değer kaybederken, Ripple yüzde 29, Solana yüzde 31, Cardano yüzde 28, Dogecoin ise yüzde 29 düştü. LUNA'da ise kayıp yüzde 96 oldu. Kripto paraların toplam piyasa değeri 1 günde 253 milyar dolar eriyerek 1 trilyon 433 milyar dolardan 1 trilyon 180 milyar dolara çekildi.

Son günlerde yaşanan piyasa düşüşlerini değerlendiren Bitçi Teknoloji CEO’su Onur Altan Tan, “Kripto dünyasında volatilitenin arttığı günler yaşıyoruz. Özellikle Bitcoin’de son günlerde yaşanan hızlı düşüşler, ‘ayı sezonu’ vurgusunu da güçlendirmiş durumda. Bitcoin dünyada en fazla kullanılan ve yatırım yapılan kripto para olarak çok daha ön planda olsa da özellikle alt coinlerdeki düşüş çok daha keskin. Bazı kripto paralarda yüzde 90’lara varan düşüşler de görüyoruz” dedi.

Kripto para piyasasında tahmin yürütmenin zor olduğunu belirten Tan, kısa vadede tahmin yürütmenin zor olduğunu belirterek, "Blockchain teknolojisinin ve kripto varlıkların önümüzdeki dönemde çok daha güçleneceğini ve dünya ekonomisindeki yerlerini güçlendireceklerini düşünüyorum. Şu an yaşadığımız aslında bir doğum sancısı gibi. Bu sancılar bir süredir tekrarlanıyor, benzer sancıları ya da hızlı yükselişleri piyasada görmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.