Bitcoin fena çakıldı: 12 bin dolarlık düşüş!

Döviz kurlarının yanı sıra yeni bir yatırım aracı olan ve hızlı yükselişiyle hafızalara kazınan kripto para birimi Bitcoin, yaşadığı sert düşüşle 30 bin dolara kadar geriledi. Dengelenme arayışı içinde olan Bitcoin 34 bin dolar seviyesine yeniden yükseldi. Zirvesinden düşüş ise 12 bin dolar oldu.

Hafta sonu 42 bin dolar sınırına kadar yaşanan yükselişin ardından keskin bir düzeltme hareketi yaşayan Bitcoin, son 24 saat içinde 30.3058 doların görülmesinin ardından yatay bir seyre döndü.

34-35 bin dolar aralığına oturduğu görülen Bitcoin fiyatı şu sıralarda 24 saat öncesine göre yüzde 0,2 artışla 34.899 dolar seviyesinde.

BİR BİTCOİN NE KADAR? BİR BİTCOİN KAÇ TL, KAÇ DOLAR?

Bitcoin 12 Ocak 2021 Salı gününde, haftaya düşüşle başlayan Bitcoin, piyasadaki yatay hareketliliğini koruyor.

Toplam 8,222 kripto para biriminin işlem gördüğü 34,037 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 68.7’sini Bitcoin oluşturuyordu.

Crypto Compare'nin takip ettiği 8 büyük kriptopara borsasında Bitcoin işlem hacmi dün 11 milyar doları ayrışarak rekor kırdı.

Analistler, Bitcoin'in hızlı yükselişin ardından yaşadığı geri çekilmenin bazı işlemciler tarafından memnuniyetle karşılandığını, 20-30 bin dolar aralığında Bitcoin'i yatırım yapan kurumsal yatırımcıların karlarını realize ettiklerini ifade ediyorlar. Analistler. fiyatlardaki geri çekilme ile birlikte ralliyi kaçırdığını düşünen yatırımcıların piyasaya girmek için fırsat elde ettiklerine de dikkat çekiyorlar.

BİTCOİN BUGÜN NE KADAR OLDU 12 OCAK 2021 SALI?

Bitcoin: 269.143,91 TL

Ethereum: 8.425,19 TL

LTC/ TRY: 1.073,08 TL

BİTCOİN NEDİR?

Bitcoin, Satoshi Nakamoto rumuzlu kişi tarafından 2008 yılında sunulmuştur ve blokzinciri tabanlı bir ödeme yöntemi ve dijital para birimidir. Merkezi olmayan, herhangi bir devlet merkez bankası tarafından kontrol edilmemektedir. Sembolü ₿ ve kısaltması ise BTC'dir. Blockchain adı verilen bir sistem üzerine inşa edilmiştir. Bitcoin devlet destekli paraların aksine aracı bankalar olmadan kişiler arasında internet üzerinden transfer edilebilir. Toplam 21 milyon Bitcoin olmasına rağmen şu an için bunların sadece 17 milyon kadarı kullanılabilmektedir, geri kalanı Bitcoin madencileri tarafından özel geliştirilmiş bilgisayarlar ile bulunmaya çalışılmaktadır. Bitcoin bulmak altın ve gümüş gibi değerli madenlerde olduğu gibi ciddi emek, zaman ve bilgisayar gücü gerektirir. Bu sebepten 2032 yılına kadar ancak yüzde 99'u bulunup kullanılabilir hale gelecektir.

Dalgalı fiyat hareketleri para gibi kullanılmasına engel oluşturmaktadır. Fiyatları sürekli yükseldiği için günümüzde önemli bir yatırım aracı olarak kullanılmaktadır.