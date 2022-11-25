Bitcoin, FTX şokunu atlatamıyor! Yükseliş yok, düşüş var! İşte kripto paralarda son durum...

FTX'in iflası sonrası düşüşe geçtikten sonra toparlanma yaşayan Bitcoin, 16 bin Dolar seviyelerine takılı kaldı. Bitcoin bir önceki güne göre değer kaybederken yatırımcılar gelişmeleri yakından izliyor. İşte kripto paralardaki son durum...

Melahat Ersoy
Editör
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Bitcoin, FTX şokunu atlatamıyor! Yükseliş yok, düşüş var! İşte kripto paralarda son durum... 1

Kripto para borsası FTX'in iflas etmesi sonrası son 2 yılın en düşük değeri olan 15 bin Dolar seviyelerine inmişti. ABD'de FED'in şahin faiz politikasından vazgeçeceğine yönelik olumlu açıklamalarla yükselişe geçen Bitcoin 16 bin Dolar seviyelerine kadar çıktı. Bu seviyelerde seyreden Bitcoin yukarı hareket yapamadı. Yatırımcılar piyasalardaki gelişmeleri ve Bitcoin'deki seyri izlemeye devam ediyor.

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