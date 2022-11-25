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Bitcoin, FTX şokunu atlatamıyor! Yükseliş yok, düşüş var! İşte kripto paralarda son durum...
FTX'in iflası sonrası düşüşe geçtikten sonra toparlanma yaşayan Bitcoin, 16 bin Dolar seviyelerine takılı kaldı. Bitcoin bir önceki güne göre değer kaybederken yatırımcılar gelişmeleri yakından izliyor. İşte kripto paralardaki son durum...
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