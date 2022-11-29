Bitcoin için felaket senaryosu: 10 bin Dolar'a düşer mi? İşte kripto paralarda son durum

Kripto para borsaları son zamanların en zor günlerini yaşıyor. FTX'in batışı sonrası Bitcoin 16 bin Dolar seviyelerine kadar indi. Söz konusu seviyelere demir atan ve ileri yönlü hareket sağlayamayan Bitcoin'in geleceği hakkında tahminler yapılmaya başlandı.

BİTCOİN İÇİN KORKUTAN TAHMİN

Mobius Capital Partners’ın kurucularından Mark Mobius, Bloomberg'e yaptığı açıklamada Bitcoin'in sonraki seviye hedefinin 10 bin Dolar olduğunu ifade etti. Mobius, söz konusu seviyenin riskli olması nedeniyle kendisinin ve müşterilerinin dijital varlıklara yatırım yapmayacağını kaydetti.