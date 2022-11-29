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Bitcoin için felaket senaryosu: 10 bin Dolar'a düşer mi? İşte kripto paralarda son durum
Kripto para borsası FTX'in batışı sonrası toparlanmayan Bitcoin için yapılan son tahminler yatırımcıların canını sıkabilir. İşte kripto paralarda son durum...
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