Bitcoin nedir, nasıl oynanır, alınır? Bitcoin nasıl üretilir? Türkiye'de bitcoin satışı yapan siteler neler?

Dolar, euro ve altın vatandaşların genellikle tercih ettiği yatırım aracı olarak öne çıkarken son yıllarda kripto paralar da yatırım aracına dönüştü. Bunlardan en öne çıkanı da son günlerde bitcoin oldu. Bitcoin hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler de Bitcoin nedir, nasıl oynanır, alınır? Bitcoin nasıl üretilir? sorularına yanıt arıyorlar. Detaylar haberimizde...

BİTCOİN NEDİR?

Bitcoin, Satoshi Nakamoto rumuzlu kişi tarafından 2008 yılında sunulmuştur ve blokzinciri tabanlı bir ödeme yöntemi ve dijital para birimidir. Merkezi olmayan, herhangi bir devlet merkez bankası tarafından kontrol edilmemektedir. Sembolü ₿ ve kısaltması ise BTC'dir. Blockchain adı verilen bir sistem üzerine inşa edilmiştir. Bitcoin devlet destekli paraların aksine aracı bankalar olmadan kişiler arasında internet üzerinden transfer edilebilir. Toplam 21 milyon Bitcoin olmasına rağmen şu an için bunların sadece yaklaşık 17 milyon kadarı kullanılabilir haldedir, geri kalanı Bitcoin madencileri tarafından özel geliştirilmiş bilgisayarlar ile bulunmaya çalışılmaktadır. Bitcoin bulmak altın ve gümüş gibi değerli madenlerde olduğu gibi ciddi emek, zaman ve bilgisayar gücü gerektirmektedir. Bundan dolayı 2032 yılına kadar ancak yüzde 99'u bulunup kullanılabilir hale gelecektir.

Dalgalı fiyat hareketleri para gibi kullanılmasına engel oluşturmaktadır. Fiyatları sürekli yükseldiği için günümüzde önemli bir yatırım aracı olarak kullanılmaktadır.

BİTCOİN NASIL ALINIR? TÜRKİYE'DE BİTCOİN SATIŞI YAPAN SİTELER NELER?

Bitcoin alabilmek için öncelikli olarak Bitcoin satan sitelerden birine üye olmanız gerekmektedir. Bunu yapabilmek için üye olduğunuz siteye para aktarımı yapmanız gerekmektedir. Türk Lirası bakiyenizle Bitcoin alabilmek için ödemek istediğiniz tutarı yazdıktan sonra, Bitcoin Alın butonuna basın. Bitcoin fiyatını, ödeyeceğiniz toplam tutarı ve satın alabileceğiniz Bitcoin miktarını kontrol edebileceğiniz bir onay kutusu ekrana gelecektir. Onay kutusunda yer alan Bitcoin Al butonuna tıkladığınızda, satın alma işleminiz tamamlanacaktır. Ülkemizde Bitcoin satışı yapan sitelere üye olarak bitcoin takibi yapıp alım ve satış işlemi yapabilirsin.

https://www.bitlo.com/

https://www.btcturk.com/

BİTCOİN NASIL OYNANIR?

Bitcoin satın almak veya kullanmak için sanal cüzdan oluşturulması gerekiyor. Bu cüzdanların adresleri sayesinde kripto para takası yapabilir, alışveriş yapabilirsiniz. Bitcoin transfer işlemi asimetrik şifreleme ile imzalanarak gönderilir. İşlemlerin her biri ağda duyurulur ve blockchain'e, yani zincire dahil olur. Bu sayede aynı Bitcoin'in birden fazla kullanılmasının önüne geçilmiş olur.

BİTCOİN NASIL ÜRETİLİR?

Bitcoin'i nakit paraya çevirmek için borsalar üzerinden satış işlemi yapılması gerekmektedir. Bu paralar borsa üzerinden satılır. Karşılığa gelen reel para tutarı, EFT veya havale ile kişilere gönderilir.