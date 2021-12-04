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  3. Bitcoin sert düştü! 42 bin dolar seviyesine kadar geriledi

Bitcoin sert düştü! 42 bin dolar seviyesine kadar geriledi

Hafta içi yükselişin yaşandığı kripto para borsalarında hafta sonu yaşanan sert düşüşün ardından Bitcoin, 42 bin dolar seviyesine indi.

Bitcoin sert düştü! 42 bin dolar seviyesine kadar geriledi

Son günlerde kripto para piyasalarında yaşanan dalgalı seyir yatırımcıları tedirgin ederken Bitcoin'de bu kez sert bir düşüş yaşandı. Gün içinde yüzde 20'yi aşan düzeyde düşüş yaşayan  Bitcoin, 42 bin dolar seviyesine geriledi.

Bitcoin sert düştü! 42 bin dolar seviyesine kadar geriledi

BİTCOİN'İN ARDINDAN ETHERUM'DA DÜŞTÜ

Sputnik'in haberine göre piyasadaki volatilite de dikkat çekti. Buna göre Bitcoin fiyatı, 53 bin ile 42 bin dolar arasında dalgalanırken piyasa  hakimiyeti bakımından ikinci sıradaki Ethereum da yüzde 20'ye yakın düşüş kaydetti. Ether, 3 bin 500 doların altını test etti.

Bitcoin sert düştü! 42 bin dolar seviyesine kadar geriledi

Tayfun Altuntaş
Editör
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