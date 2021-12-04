Bitcoin sert düştü! 42 bin dolar seviyesine kadar geriledi

Son günlerde kripto para piyasalarında yaşanan dalgalı seyir yatırımcıları tedirgin ederken Bitcoin'de bu kez sert bir düşüş yaşandı. Gün içinde yüzde 20'yi aşan düzeyde düşüş yaşayan Bitcoin, 42 bin dolar seviyesine geriledi.

BİTCOİN'İN ARDINDAN ETHERUM'DA DÜŞTÜ

Sputnik'in haberine göre piyasadaki volatilite de dikkat çekti. Buna göre Bitcoin fiyatı, 53 bin ile 42 bin dolar arasında dalgalanırken piyasa hakimiyeti bakımından ikinci sıradaki Ethereum da yüzde 20'ye yakın düşüş kaydetti. Ether, 3 bin 500 doların altını test etti.