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Bitcoin yeniden ivme kazandı! Gözler FED Başkanı Powell'e çevrildi! İşte kripto paralardaki son durum...
Kripto paraların öncüsü Bitcoin, yeni günde yükselişe geçti. Piyasalardaki olumlu seyir altcoinlerdeki yükselişi de tetiklerken FED Başkanı Powell'ın açıklamaları piyasaların yönünü çizecek. İşte kripto paralarda son durum...
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