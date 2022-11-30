Bitcoin yeniden ivme kazandı! Gözler FED Başkanı Powell'e çevrildi! İşte kripto paralardaki son durum...

Kripto paraların öncüsü Bitcoin, yeni günde yükselişe geçti. Piyasalardaki olumlu seyir altcoinlerdeki yükselişi de tetiklerken FED Başkanı Powell'ın açıklamaları piyasaların yönünü çizecek. İşte kripto paralarda son durum...

Melahat Ersoy
Editör
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Bitcoin yeniden ivme kazandı! Gözler FED Başkanı Powell'e çevrildi! İşte kripto paralardaki son durum... 1

Birçok kripto para borsasının batacağına yönelik haber akışıyla düşüşe geçen Bitcoin, yeniden hareketlendi. Brezilya'da Bitcoin'in yasal para birimi statüsünde olmasa da mal ve hizmet alımlarında kripto para birimlerinin kullanılması yönünde karar alındı.

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Bitcoin yeniden ivme kazandı! Gözler FED Başkanı Powell'e çevrildi! İşte kripto paralardaki son durum...
Bitcoin yeniden ivme kazandı! Gözler FED Başkanı Powell'e çevrildi! İşte kripto paralardaki son durum...
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