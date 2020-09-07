Bitcoin'de düşüş: 10,000 doların altına geriledi

Değeri son üç haftada kesintisiz şekilde 12,400 doların üzerinden gerileyen Bitcoin, Pazartesi günü yüzde 2.0'nin de üzerinde gerileyerek 10,000 doların altına indi.

Piyasa verilerine göre, kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi olan Bitcoin Pazartesi günü son 24 saat içinde yüzde 3.44 düşüşle 9,904.54 dolara kadar indikten sonra hafif toparlayarak 10,000 dolar sınırına döndü. Yüksek hacim bakımından ikinci sırada olan Ethereum da aynı sırada yüzde 7.38 düşüşle 326.85 dolara kadar indi.

CoinDesk'in sorularını yanıtlayan Three Arrows Capital CEO'su Su Zhu, Bitcoin önderliğindeki bu genel düşüşlerin, yatırımcılar tarafından "tipik bir boğa piyasası geri çekilmesi" olarak nitelendirildiğine işaret ederek, bu durumun çoğunlukla, büyük arzı karşılamak için çok sayıda yeni günlük alıcının piyasalara girdiği zamanlarda oluştuğunu vurguladı.

Zhu ayrıca, Cuma günkü tweet'inde, piyasaların "yerel coşkudan sonra bir boğa piyasasında üçte bir veya daha fazlasını geri çekeceği" yönündeki iyimser beklentilerini dile getirdi.