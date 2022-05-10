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Bitcoinde düşüş devam ediyor! Son 10 ayın en düşük seviyesinde

Kripto para birimi Bitcoin, dolar ve diğer para birimlerinin artması ile birlikte Temmuz 2021'den beri en düşük seviyesini görerek 30 bin doların altına indi.

Bitcoinde düşüş devam ediyor! Son 10 ayın en düşük seviyesinde

Kripto para birimi olan Bitcoin piyasalardaki aşağı yönlü hareketler ve hisselerindeki değer kayıplarıyla birlikte bu sabah Temmuz 2021'den beri en düşük seviyesini gördü. İlk kez 31 bin dolar altına gerileyen Bitcoin, son 24 saatte yüzde 7 düşüş gösterdi. Bitcoin son olarak Temmuz ayında 20-21 tarihleri 29 bin doları görmüştü.

Bitcoinde düşüş devam ediyor! Son 10 ayın en düşük seviyesinde

KAYIPLAR YOĞUNLAŞTI

Piyasalardaki negatif ilerleme ve yüksek enflasyona karşı para sıkışmayla beklentilerin artması, dolar ve diğer para birimlerinin değer kazanması Bitcoin'in düşmesinde temel neden olarak görülüyor. 

Ethereum fiyatı yüzde 2.336,69 seviyesinde işlem görürken Solana 68,878 dolar seviyesine geldi. Terra ise26.6543 seviyesinde işlem görmekte.

Fed'in geçen haftaki 50 puanlık faiz yatırımı ile düşüşe başlayan Bitcoin, küresel hisse senedi piyasalarındaki negatif seyre yol açarak negatif ilerdi ve kayıplara neden oldu. 

Analistler yükselen enflasyonla mücadele için para politikasının sıklaşması ve likiditenin azalmasının yatırımcıların küresel piyasadaki risklerden uzaklaştığını söyledi.

Bitcoinde düşüş devam ediyor! Son 10 ayın en düşük seviyesinde

 

 

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