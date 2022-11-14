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Bitcoin'de FTX depremi: Kripto paralardaki düşüş durmak bilmiyor! İşte piyasalardaki son durum...
Kripto para borsası FTX'in iflas ettiğini açıklaması sonrası Bitcoin'de yaşanan düşüş durdurulamıyor. Birçok alt coinde düşüş devam ederken yatırımcılar kara kara düşünüyor. İşte kripto paralardaki son durum...
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