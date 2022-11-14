Bitcoin'de FTX depremi: Kripto paralardaki düşüş durmak bilmiyor! İşte piyasalardaki son durum...

Kripto para borsası FTX'in iflas ettiğini açıklaması sonrası Bitcoin'de yaşanan düşüş durdurulamıyor. Birçok alt coinde düşüş devam ederken yatırımcılar kara kara düşünüyor. İşte kripto paralardaki son durum...

Melahat Ersoy
Editör
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Bitcoin'de FTX depremi: Kripto paralardaki düşüş durmak bilmiyor! İşte piyasalardaki son durum... 1

Kripto para borsası FTX'in iflas etmesi sonrası Bitcoin'de yaşanan sürüyor. Piyasalarda toparlanma göstergeleri bulunmazken Bitcoin yeni haftaya düşüşle başladı. Bitcoin 16 bin Dolar seviyelerinin altına inmesi sonrası yüzde 5,8 değer kaybederek 15 bin 870 dolara geriledi. Bu seviyelere inen Bitcoin kısa sürede yeniden 16 bin Dolar'ın üzerine çıktı.

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