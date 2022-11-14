Bitcoin'de FTX depremi: Kripto paralardaki düşüş durmak bilmiyor! İşte piyasalardaki son durum...

Kripto para borsası FTX'in iflas etmesi sonrası Bitcoin'de yaşanan sürüyor. Piyasalarda toparlanma göstergeleri bulunmazken Bitcoin yeni haftaya düşüşle başladı. Bitcoin 16 bin Dolar seviyelerinin altına inmesi sonrası yüzde 5,8 değer kaybederek 15 bin 870 dolara geriledi. Bu seviyelere inen Bitcoin kısa sürede yeniden 16 bin Dolar'ın üzerine çıktı.