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Bitcoin'de Powell etkisi! Kripto paralar yeniden yükselir mi? İşte piyasalardaki son durum...
FED Başkanı Powell'ın açıklamaları sonrası 17 bin Dolar sınırını aşan Bitcoin, bu seviyelerde tutunmaya çalışıyor. İşte kripto paralardaki son durum...
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