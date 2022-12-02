Bitcoin'de Powell etkisi! Kripto paralar yeniden yükselir mi? İşte piyasalardaki son durum...

FED Başkanı Powell'ın açıklamaları sonrası 17 bin Dolar sınırını aşan Bitcoin, bu seviyelerde tutunmaya çalışıyor. İşte kripto paralardaki son durum...

Melahat Ersoy
Editör
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Bitcoin'de Powell etkisi! Kripto paralar yeniden yükselir mi? İşte piyasalardaki son durum... 1

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell önceki gün Brookings Enstitüsü’nde yaptığı konuşmada piyasalara mesaj verdi. Powell, enflasyonun yüksek olduğunu ifade ederken faiz politikası hakkında piyasaların beklediği açıklamayı yaptı.

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