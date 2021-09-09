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Bitcoin’i resmi olarak tanıyan ikinci ülke Ukrayna

Bitcoin yasal olarak Ukrayna meclisinde tanındı. El Salvador'dan resmi ödeme aracı olarak tanınan kripto paralar Ukrayna'da finansal varlıklar olarak tanımlandı.

Bitcoin’i resmi olarak tanıyan ikinci ülke Ukrayna

Bitcoin’in dün Salvador’da resmi para ilan edilmesinin ardından bugün de Ukrayna bir hamle yaptı. Bitcoin ve diğer kripto paraların yasal olarak Ukrayna Meclisinde tanındığı duyuruldu.

Ukrayna’da daha önce kripto para alım satımı için bir yasak veya kısıtlama bulunmuyordu. Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky'nin imzasıyla bu durum yasal hale getirilmiş oldu. Getirilen kanun ile yatırımcılar ve kripto para borsası dolandırıcılara karşı korunmaya alındı.

El Salvador’un kripto paraları yasal olarak tanımasıyla çöken Bitcoin  değerleri tekrar yükselişe geçme çabası içinde. Kripto para bugün 46 bin 197 dolardan işlem görüyor.

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