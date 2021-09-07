Bitcoin’i yasal para birimi olarak kullanacak ilk ülke El Salvador Orta Amerika ülkesi El Salvador, kripto para birimi Bitcoin’i ülkenin yasal para birimi olarak kullanıma dahil etti. Bu sayede Bitcoin ilk kez bir ülkenin yasal para birim oldu.

El Salvador hükümeti, para biriminin tanıtımı amacıyla ulusal dijital cüzdana kayıt yaptıran her vatandaşına hediye olarak 30 dolarlık bitcoin verileceğini duyurdu. Ayrıca yeni yasaya göre Bitcoin’i işletmelerine dahil etmeyen kuruluşlar cezaya tabi tutulacak. El Salvador’da 3 bitcoin ya da 155 bin dolar yatırım yapan göçmenlere oturma izni veriliyor. Bitcoin’in güncel değeri şu anda 52 bin 600 dolar. bitcoinkripto para