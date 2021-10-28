Biteviye ne demek, TDK'ya göre Biteviye kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Biteviye ne demek? Biteviye TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi biteviye kelimesi. Peki biteviye ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre biteviye nedir, biteviye kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BİTEVİYE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Biteviye kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre biteviye kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tekdüze



BİTEVİYE CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bunun intikamını şimdi, tek gözüyle biteviye kuş peşinde dolaşarak çıkarıyordu.

