Bitki Koruma Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Bitki Koruma Teknikeri görev tanımı nedir, Bitki Koruma Teknikeri ne iş yapar, Bitki Koruma Teknikeri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Bitki Koruma Teknikeri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bitki Koruma Teknikeri Tanımı;

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Bitki Koruma Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Bitki Koruma Teknikeri Maaşları

Bitki Koruma Teknikeri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Bitki Koruma Teknikeri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bitki Koruma Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3142.27

Meslek Adı :

Bitki Koruma Teknikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yaşam Bilimleri Teknisyenleri Ve İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Tarım Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bitkisel üretimin her aşamasında, ürünün ortaya çıkabilecek olumsuz etkilerden (hastalıklar, böcekler, yabancı otlar vb.) korunması ve üretimde kalitenin yükseltilmesi konusunda çalışmalar yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Bitki Koruma Teknikeri , işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Üretim alanında gözlem yapmak,

b) Mücadelede, kullanacağı yöntemi belirlemek,

c) Kullanacağı alet ve ekipmanı kontrol etmek,

d) Kültüre alınmış ve ekonomik değeri olan bitkileri hastalık ve zararlıların oluşturduğu kayıplardan ve yabancı otların olumsuz etkilerinden korumak için, kültürel, fiziksel ve mekanik önlemler almak,

e) Kimyasal, biyolojik ve biyo-teknik mücadele yöntemlerini kullanarak, zararlı etmenlerin yok edilmesini sağlamak,

f) İhtiyaç duyulduğu takdirde, kimyevi güçlendirici ilaçlarla bitki üretiminde kalitenin yükseltilmesini sağlamak,

g) Hastalık ve yabancı otlarla mücadele etmede çiftçilere teknik, gerekse uygulama bilgileri vermek. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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