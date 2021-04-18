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Bitkilerin yaşam koşulları yerinde görülecek! Yaşam Bahçesi, faaliyete geçmek için gün sayıyor

Peyzaj çalışmalarında kullanılan bitkilerin yetiştirildiği üretim serasını içerisinde bulunduran İzmit Ekolojik Yaşam Bahçesi'nde yapılan çalışmalar sona yaklaştı.

Bitkilerin yaşam koşulları yerinde görülecek! Yaşam Bahçesi, faaliyete geçmek için gün sayıyor

İzmit Belediyesinin, Çayırköy Mahallesi'nde hayata geçireceği İzmit Ekolojik Yaşam Bahçesi'nde çalışmalar son sürat devam ediyor. Yaşam Bahçesi'ndeki sert zemin çalışmalarını tamamlayan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yeşillendirilecek alanlardaki toprak serimi ve bitkilendirilme işlemlerini de yoğun bir tempoyla sürdürüyor. Toplam alanı 7 bin 810 metrekare olan Yaşam Bahçesi, içerisinde bin 8 metrekare sera, 120 metrekare otopark alanı, 2 bin 562 metrekare sert zemin, 4 bin metrekare yeşil alan bulunduruyor. Toplam 5 noktaya yerleştirilecek olan ahşap oturma gruplarının 3'nün montajı yapılırken kalan 2'si de kısa sürede yerlerine koyulacak.

GÜNEŞ ENERJİ PANELLERİ

Yaşam Bahçesi içerisinde İzmit Belediyesinin tasarruf hamlesi olan güneş enerjili panellerin montajı da tamamlandı. Kentin dört bir yanına yerleştirilen tasarruflu lambalar Yaşam Bahçesi'nin de her zaman aydınlık kalmasını sağlayacak. Yalnızca 3 saat gün ışığını alarak tamamen enerji depolayabilen paneller sayesinde Yaşam Bahçesi'nin her noktası geceden sabaha aydınlanacak.

Sürdürülebilir çevre ilkeleri doğrultusunda tasarlanan İzmit Yaşam Bahçesi'nde başta çocuklar olmak üzere her yaştan insanın katılabileceği eğitim atölyeleri bulunacak. Ziyaretçiler, Yaşam Bahçesi'nde yetiştirilen tıbbi ve aromatik bitkilerin faydaları ile yetiştirme koşullarını yerinde görme, öğrenme ve deneyimleme imkanı bulacak. Özel olarak dizayn edilen odalarda tohumlar saklanarak sürdürülebilir üretime tam destek verilecek.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Bitkilerin yaşam koşulları yerinde görülecek! Yaşam Bahçesi, faaliyete geçmek için gün sayıyor

Bitkilerin yaşam koşulları yerinde görülecek! Yaşam Bahçesi, faaliyete geçmek için gün sayıyor

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