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  3. Bitkin bulunan sığırcıklar, bakımlarının ardından doğaya salındı

Bitkin bulunan sığırcıklar, bakımlarının ardından doğaya salındı

KIRKLARELİ'de, soğuk ve yağışlı hava nedeniyle güçsüz düşen 27 sığırcık, yapılan bakımlarının ardından doğaya bırakıldı.

Bitkin bulunan sığırcıklar, bakımlarının ardından doğaya salındı

KIRKLARELİ'de, soğuk ve yağışlı hava nedeniyle güçsüz düşen 27 sığırcık, yapılan bakımlarının ardından doğaya bırakıldı.

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların ihbarı üzerine soğuk ve yağışlı hava nedeniyle aç kalarak, güçsüz düşen 27 sığırcığı bakıma aldı. Kuru ve sıcak bir ortamda beslenmeleri sağlanarak, bakımları yapılan kuşları, ekipler tarafından tekrar doğaya salındı.

FOTOĞRAFLI

DHA

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