Bitkin halde bulunan kuşlar tedavi altına alındı

Şırnak'ın Silopi ve İdil ilçelerinde vatandaşlar tarafından arazide bulunan 2 ulu doğan, 3 kızıl şahin ve ishak kuşu koruma altına alındı.

Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi görevlileri tarafından, Şırnak Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Biriminde bakıma alınan kuşlar, sağlığına kavuştuktan sonra doğal ortamına bırakılacak. İdil ve Silopi ilçelerinde değişik tarihlerde teslim alınan 2 ulu doğan ve 3 kızıl şahin ile ishak kuşu, Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Şırnak Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimine getirilerek tedavi altına alındı.

Şırnak Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, Silopi ve İdil'de vatandaşlar tarafından değişik tarihlerde doğal ortamda yaralı ve bitkin halde buldukları 3 kızıl şahin ve ishak kuşu ile İdil ilçesinde bir araçta jandarma tarafından bulunan 2 ulu doğanı teslim aldıklarını söyledi. Hayvanların veteriner gözetiminde tedavilerinin sürdüğünü belirten Kalay, "2 ulu doğan ile 2 kızıl şahinin tedavileri bitmek üzere ve uçabilecek seviyeye geldi. Bunları önümüzdeki hafta içerisinde doğal yaşam alanlarına bırakmayı planlıyoruz. 1 kızıl şahin ve ishak kuşunun tedavileri için belirli bir süre daha devam edecek. İdil ilçesinde bir vatandaşın aracında jandarma tarafından ele geçirilen 2 ulu doğan için şahıs hakkında 26 bin 390 idari 44 bin lira tazminat olmak üzere toplam 70 bin 390 lira para cezası uyguladık" dedi.

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Kalay, nesli tükenme tehlikesi altındaki bu tür kuşların vatandaşlar tarafından doğal yaşam alanlarında daha hassas davranması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)