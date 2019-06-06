"Bitkisel diye satılan ilaçlarda tağşiş yapılıyor"

EDİRNE (AA) - GÖKHAN ZOBAR - Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlkay Erdoğan Orhan, piyasada doğal ya da bitkisel diye satılan birçok bitkisel ilaçta tağşiş (bir şeyin içine başka bir madde karıştırma) yapıldığını belirterek, doktor kontrolünde kullanılmayan ilaçların insan vücudunda ölümcül hasarlara sebep olabildiğini söyledi.

Bir programa katılmak için kente gelen Dekan Prof. Dr. Orhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bitkisel ilaçları reçeteli şekilde eczacılardan alması gerektiğini belirtti.

Bitkisel diye her hapın yutulmaması gerektiğini vurgulayan Orhan, "Burada söylemek istediğim tağşiş ve katıştırma olayına dikkat çekmek. Çünkü dünyada ve ülkemizde her hangi bir ürününün başına 'doğal' ya da 'bitkisel' gibi bir sıfat koyduğunuz zaman çok satıyor. 5 liralık bir ilaca para vermek istemeyen vatandaşlar 100 liralık böyle bir ürüne seve seve parasını verebiliyor ancak aldatıldığının farkında olmayabiliyor." dedi.

Prof. Dr. Orhan, etkileri test edilmiş ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış çok sayıda bitkisel ilacın bulunduğunu ancak piyasada tağşişe uğramış bitkisel diye satılan ilaçlarında yer aldığını ifade etti.

Orhan, bitkisel ilaç sektöründeki tağşiş sorununun tüm dünyanın başına bela olduğunu ve doğal diye satılan ilaçların içinden sentetik ilaç etken maddelerinin çıktığını dile getirerek, "Biz burada en çok sibutramin ve sildenafil etken maddelerini görüyoruz. Yani cinsel gücü arttırıcı veya kilo vermeye yardımcı bitkisel ürünlerin içinde çok fazla tağşişat yapıldığını görüyoruz. Bu da halk sağlığı için çok zararlı. Çünkü sibutramin güvenli olmadığı için 2010 yılında dünya ilaç pazarından çekildi. Ancak dünyada ve ülkemizde preparatlarda sibutramin tağşişatına rastlıyoruz. Bu büyük bir problem. Sadece bunlar değil başka ilaç etkenlerini de görüyoruz." şeklinde konuştu.

- "Bitkilerle mucizevi denecek kilolar verilemez"

Bitkilerden mucize etkiler beklenilmemesi gerektiğini vurgulayan Orhan, özellikle kilo vermede kullanılan ürünlere vatandaşların daha fazla dikkat etmesi gerektiğini anlattı.

"Bir haftada 5 kilo verdim, 3 günde 2 kilo verim" şeklinde etkiye sahip bitkinin dünyada yok denecek kadar az olduğunu ifade eden Orhan, konuşmasına şöyle devam etti:

" Bu kadar etkili bir bitkiden söz ediliyorsa çok güvenilir bir yerden temin etmek lazım. Aksi takdirde tağşiş sonucunda ölüm vakaları meydana geliyor. Medyadan, 'zayıflama hapı aldı, iki gün sonra öldü' gibi haberler duyuyoruz. Aslında burada genellikle masum olan bitki, ölüme sebep olan bitkisel diye satılan ürünün içindeki ilaç etken maddesi. Kısa süre içinde bir hapla ya da çayla etki görmek mümkün değil. Bitkilerle mucizevi denecek kilolar verilemez. Ancak bitkiler kilo vermeye tabi ki yardımcı olabilir."





Kaynak: AA