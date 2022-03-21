Bitkisel Üretim Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Bitkisel Üretim Teknikeri görev tanımı nedir, Bitkisel Üretim Teknikeri ne iş yapar, Bitkisel Üretim Teknikeri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Bitkisel Üretim Teknikeri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bitkisel Üretim Teknikeri Tanımı;

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Bitkisel Üretim Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Bitkisel Üretim Teknikeri Maaşları

Bitkisel Üretim Teknikeri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Bitkisel Üretim Teknikeri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bitkisel Üretim Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3142.33

Meslek Adı :

Bitkisel Üretim Teknikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yaşam Bilimleri Teknisyenleri Ve İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Tarım Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Gıda ve gıda dışı üretimin her aşamasında doğal dengeyi gözeterek, insanlara ve diğer canlılara zarar veren kimyasal girdi ve ilaçları kullanmaksızın kontrollü ve sertifikalı ara meslek elemanı olarak tarımsal üretim yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Bitkisel Üretim Teknikeri, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Tarla ve bahçe bitkilerinin bilimsel yöntemlerle üretiminde çalışmak,

b) Gübreleme ve ilaçlama işlerini uzmanlarca yapılan öneriler doğrultusunda yapmak,

c) Bitki üretiminde kalitenin yükseltilmesini sağlamak için çalışmak,

d) Yapılan üretim programına göre işçi temin etmek,

e) Ambalajlama ve pazarlama ile ilgili karşılaşılabilecek sorunlara çözüm bulmaya çalışmak,

f) Kullanacağı alet ve donanımın standartlara uygun olmasını sağlamak,

g) Teknolojiyi takip etmek ve mesleğinde uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

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