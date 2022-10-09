Bitkisel ve Hayvansal Yağ Üretim Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Bitkisel ve Hayvansal Yağ Üretim Operatörü görev tanımı nedir, Bitkisel ve Hayvansal Yağ Üretim Operatörü ne iş yapar, Bitkisel ve Hayvansal Yağ Üretim Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Bitkisel ve Hayvansal Yağ Üretim Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bitkisel ve Hayvansal Yağ Üretim Operatörü Tanımı;

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Bitkisel ve Hayvansal Yağ Üretim Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Bitkisel ve Hayvansal Yağ Üretim Operatörü Maaşları

Bitkisel ve Hayvansal Yağ Üretim Operatörü maaşı ortalama aylık 6050 _TL’dir. En düşük Bitkisel ve Hayvansal Yağ Üretim Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bitkisel ve Hayvansal Yağ Üretim Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8161.52

Meslek Adı :

Bitkisel ve Hayvansal Yağ Üretim Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri 1

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bitkisel ve hayvansal yağların üretimi ve bunlardan yapılan maddelerin imaline ilişkin işler için ön hazırlık yapabilen, malzemelerini hazırlayabilen, ürettikten sonra ambalajlayıp kullanıma hazır hale getirebilmek işlerini iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapabilme bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Bitkisel ve Hayvansal Yağ Üretim Operatörü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak,

b) Bitkisel ve hayvansal yağ üretmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

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