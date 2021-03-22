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Bitlis Adilcevaz Nüfusu 2020 - 2021 |  Adilcevaz İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Bitlis Adilcevaz nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Bitlis Adilcevaz nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu.  TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Bitlis Adilcevaz nüfusunun 30 bin 530 olduğu açıklandı. Haberimizde  Bitlis Adilcevaz yüzölçümü kaçtır? sorusuna da yanıt bulabilirsiniz.

Bitlis Adilcevaz Nüfusu 2020 - 2021 |  Adilcevaz İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Bitlis Adilcevaz Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Bitlis Adilcevaz nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Bitlis Adilcevaz Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Adilcevaz ilçesinin bağlı bulunduğu Bitlis ilinde  350 bin 994 kişi yaşamaktadır. Bitlis ili 8294 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,426 (km²) si Adilcevaz ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Bitlis Adilcevaz nüfusu 30 bin 530 kişidir.

Bitlis Adilcevaz Nüfusu 2020 - 2021 |  Adilcevaz İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Bitlis Toplam Nüfusu Kaçtır?

350,994 kişidir.

Adilcevaz İlçe Nüfusu Kaçtır?

30,530 kişidir.

Adilcevaz Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

15,636 kişidir.

Bitlis Adilcevaz Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde  1 olarak gerçekleşmiştir.

Bitlis Adilcevaz Nüfusu 2020 - 2021 |  Adilcevaz İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Adilcevaz İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam :  42,736538      Enlem :  42,736538

Adilcevaz İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Bitlis iline bağlı bulunan Adilcevaz ilçesinin telefon alan kodu 0 434 şeklinde başlamaktadır.

Adilcevaz ilçesinin bağlı olduğu Bitlis İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Adilcevaz ilçesinin bağlı olduğu il olan Bitlis ilinin plaka kodu 13 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

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