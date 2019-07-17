Bitlis Adliyesinde ‘15 Temmuz’ sergisi

Bitlis Adliyesinde 15 Temmuz fotoğraf sergisi açıldı.

Denetimlik Serbestlik Müdürlüğü, Anadolu Ajansı (AA) muhabirleri tarafından darbe girişiminde çekilen fotoğrafların sergisini açtı. Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz ve Adli Yargı Komisyon Başkan Vekili Nilgün Can tarafından açılışı gerçekleştirilen serginin, cuma gününe kadar açık kalacağı belirtildi. 80 adet fotoğrafın sergilendiği sergiyi gezen Başsavcı Dilsiz, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüzün hiçbir zaman vatandaşlarımızın zihinlerinden silinmemesi amacıyla Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüzün öncülüğünde 15 Temmuz sergisi açtık. Bu serginin temel amacı, yaşadığımız 100 yılın diyoruz, ama bin yılın ihaneti olan 15 Temmuz'u hiçbir şekilde insanlarımızın zihninden silinmesine müsaade etmeme amacındayız. Her zaman söylüyoruz, Türkiye'de bir darbeler tarihi var. Ancak bu tarih 15 Temmuz'da tamamen değişti ve şimdiye kadar hiç kimsenin uzanamadığı "namahrem elini uzatmasın" demiş olduğumuz Meclisimiz, bombalarla yerle bir edilmeye çalışıldı. Bunu hiçbir zaman unutmadık unutturmayacağız. Bunu unutturmamak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Allah bu millete bir daha böyle bir felaketi ve ihaneti yaşatmasın. Biz 15 Temmuz'u yaşadık, torunlarımız ve torunlarımızın torunu bu 15 Temmuz'u konuşacaklar. Mutlaka kendi içlerinde bu ihaneti anlatacaklar. Serginin düzenlenmesinde emeği geçen Denetimli Serbestlik Müdürümüz Soydan Çetinkaya'ya teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA