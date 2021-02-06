Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

06 Şubat 2021 Tarihli ve 31387 Sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararlarına göre Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş oldu.

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. NECMETTİN ELMASTAŞ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, 4 Nisan 1974 tarihinde Bitlis'in Ahlat ilçesinde dünyaya gelmiştir. Lisans eğitimini 1993 senesinde Uludağ Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesinde tamamladı. Yüksek Lisan eğitimini ise Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Eğitimi Anabilim dalında 1996'da bitirdi. Doktorasını yine aynı üniversitenin 2002'de tamamladı. Daha sonra 31.01.2011 tarihinde doçent, 14.10.2016 tarihinde ise Prof. Dr. unvanını kazandı.

46 yaşındaki Elmastaş'ın akademik kariyeri sırasıyla şöyledir:

2005-2009 Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölüm Başkan

Yardımcılığı

2009-2013 Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Beşeri ve İktisadi Coğrafya ABD

Başkanlığı

2013-2015 Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölüm Başkanlığı

2011-2014 Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

2013-2015 Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı

2015- Devam ediyor Harran Üniversitesi Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

2015- Devam ediyor Harran Üniversitesi Senato Üyeliği

-2016- Devam ediyor Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Bölüm

Başkanlığı

2015- Devam ediyor Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD Başkanlığı

2017- Devam ediyor Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Koordinasyon Kurulu (HÜBAK)

Üyeliği

2017- Devam ediyor Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

06 Şubat 2021 Tarihli ve 31387 Sayılı Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yer alan atama kararları ile Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü olmuştur.