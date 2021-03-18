Bitlis Güroymak Nüfusu 2020 - 2021 |  Güroymak İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Bitlis Güroymak Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Bitlis Güroymak nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Bitlis Güroymak Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Güroymak ilçesinin bağlı bulunduğu Bitlis ilinde 350 bin 994 kişi yaşamaktadır. Bitlis ili 8294 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 551 (km²) si Güroymak ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Bitlis Güroymak nüfusu 48 bin 654 kişidir.

Bitlis Toplam Nüfusu Kaçtır?

350,994 kişidir.

Güroymak İlçe Nüfusu Kaçtır?

48,654 kişidir.

Güroymak Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

23,315 kişidir.

Bitlis Güroymak Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 17,1 olarak gerçekleşmiştir.

Güroymak İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 42,019966 Enlem : 42,019966

Güroymak İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Bitlis iline bağlı bulunan Güroymak ilçesinin telefon alan kodu 0 434 şeklinde başlamaktadır.

Güroymak ilçesinin bağlı olduğu Bitlis İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Güroymak ilçesinin bağlı olduğu il olan Bitlis ilinin plaka kodu 13 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020