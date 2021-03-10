Bitlis Nüfusu 2020 - 2021 | Bitlis Yüzölçümü nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Bitlis Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Bitlis nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Bitlis Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Bitlis nüfusu geçen yıla göre 2 bin 879 kişi artarak 350 bin 994 kişi oldu ( 2019 yılında Bitlis nüfusu 348 bin 115 kişiydi ) . İstanbul ilinde 180 bin 982 erkek, 170 bin 012 kadın yaşamaktadır.

Bitlis Alan kodu nedir?

Bitlis ilinin telefon alan kodu 0 434 şeklinde başlamaktadır.

Bitlis yüz ölçümü ve yüz ölçümüne göre sıralaması

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Dünya'nın bir çok ülkesinden daha büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu bağlamda Bitlis ilinin yüz ölçümü 8294 (km²) şeklinde kayıtlara geçmiştir. İstanbul diğer illere göre yüz ölçümü sıralaması 38 olarak gözükmektedir.

Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Bitlis Plaka kodu nedir?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Bitlis ilinin plaka kodu 13 olarak belirlenmiştir

Bitlis 2020 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Bitlis 2020 Yılı Toplam Nüfusu : 350994

Bitlis 2020 Yılı Erkek Nüfusu : 180982

Bitlis 2020 Yılı Kadın Nüfusu : 170012

Bitlis 2020 Yılı Nüfus Sıralaması : 55

Bitlis 2020 Yılı Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 4,43 Kişidir.

Bitlis 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 27,34 olduğu görülmektedir.

Bitlis 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 23,42 olduğu görülmektedir.

Bitlis 2020 Yılı Boşanma Sayısı : 129 kişi boşanmıştır.

Bitlis 2020 Yılı Yabancı Kişi Sayısı : 226

Bitlis 2020 Yılı İlçe Toplam Nüfusu : 210118

Bitlis 2020 Yılı İlçe Erkek Nüfusu : 107931

Bitlis 2020 Yılı İlçe Kadın Nüfusu : 102187

Bitlis 2020 Yılı Belde Köy Toplam Nüfusu : 140876

Bitlis 2020 Yılı Belde Köy Erkek Nüfusu : 73051

Bitlis 2020 Yılı Belde Köy Kadın Nüfusu : 67825

Bitlis 2020 Yılı Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 50 kişidir.

Bitlis 2019 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 179823 Kadın : 168292 Toplam : 348115 Nüfus yoğunluğu : 50 kişidir.

Bitlis 2019 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 106502 Kadın : 99900 Toplam : 206402

Bitlis 2019 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 73321 Kadın : 68392 Toplam : 141713

Bitlis 2018 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 181970 Kadın : 167426 Toplam : 349396 Nüfus yoğunluğu : 50 kişidir.

Bitlis 2018 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 107920 Kadın : 97646 Toplam : 349396

Bitlis 2018 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 74050 Kadın : 69780 Toplam : 143830

Bitlis 2017 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 176501 Kadın : 164973 Toplam : 341474 Nüfus yoğunluğu : 49 kişidir.

Bitlis 2017 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 103372 Kadın : 95830 Toplam : 199202

Bitlis 2017 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 73129 Kadın : 69143 Toplam : 143830

Bitlis 2016 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 177088 Kadın : 164137 Toplam : 341225 Nüfus yoğunluğu : 49 kişidir.

Bitlis 2016 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 103717 Kadın : 94030 Toplam : 197747

Bitlis 2016 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 73371 Kadın : 70107 Toplam : 143478

Bitlis 2015 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 176929 Kadın : 163520 Toplam : 340449 Nüfus yoğunluğu : 48 kişidir.

Bitlis 2015 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 102766 Kadın : 92162 Toplam : 194928

Bitlis 2015 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 74163 Kadın : 71358 Toplam : 145521