Bingöl Nüfusu 2020 - 2021 | Bingöl Yüzölçümü nedir?Muş Nüfusu 2020 - 2021 | Muş Yüzölçümü nedir?Bitlis Nüfusu 2020 - 2021 | Bitlis Yüzölçümü nedir?Tuzla'da kadınlar el emeklerini halka sunuyor!Trabzon Nüfusu 2020 - 2021 | Trabzon Yüzölçümü nedir?AÖF sınav tarihleri değişti mi?Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısında konuşuyorPendik Belediyesi Kadınlar Günü'nü sergi ile kutladıDüzce Nüfusu 2020 - 2021 | Düzce Yüzölçümü nedir?Denizli Nüfusu 2020 - 2021 | Denizli Yüzölçümü nedir?
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Bitlis Nüfusu 2020 - 2021 | Bitlis Yüzölçümü nedir?

Bitlis Nüfusu 2020 - 2021 | Bitlis Yüzölçümü nedir?

2020 - 2021 Bitlis nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Bitlis nüfusu kaç oldu? sorusu yanıtını bulmuş oldu. TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Bitlis ilinin nüfusunun 350 bin 994 kişi olduğu açıklandı. Haberimizde Bitlis yüz ölçümü nedir? sorusuna da yanıt bulabilirisiniz.

Bitlis Nüfusu 2020 - 2021 | Bitlis Yüzölçümü nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Bitlis Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Bitlis nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Bitlis Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Bitlis nüfusu geçen yıla göre 2 bin 879 kişi artarak 350 bin 994 kişi oldu ( 2019 yılında Bitlis nüfusu 348 bin 115 kişiydi ) . İstanbul ilinde 180 bin 982 erkek, 170 bin 012 kadın yaşamaktadır.

Bitlis Alan kodu nedir?

Bitlis ilinin telefon alan kodu 0 434 şeklinde başlamaktadır.

Bitlis yüz ölçümü ve yüz ölçümüne göre sıralaması

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Dünya'nın bir çok ülkesinden daha büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu bağlamda Bitlis ilinin yüz ölçümü 8294 (km²) şeklinde kayıtlara geçmiştir. İstanbul diğer illere göre yüz ölçümü sıralaması 38 olarak gözükmektedir.

Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Bitlis Plaka kodu nedir?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Bitlis ilinin plaka kodu 13 olarak belirlenmiştir

Bitlis Nüfusu 2020 - 2021 | Bitlis Yüzölçümü nedir?

Bitlis 2020 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Bitlis 2020 Yılı Toplam Nüfusu : 350994

Bitlis 2020 Yılı Erkek Nüfusu : 180982      

Bitlis 2020 Yılı Kadın Nüfusu : 170012      

Bitlis 2020 Yılı Nüfus Sıralaması : 55

Bitlis 2020 Yılı Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 4,43 Kişidir.

Bitlis 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 27,34 olduğu görülmektedir.

Bitlis 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 23,42 olduğu görülmektedir.

Bitlis 2020 Yılı Boşanma Sayısı : 129 kişi boşanmıştır.

Bitlis 2020 Yılı Yabancı Kişi Sayısı : 226

Bitlis 2020 Yılı İlçe Toplam Nüfusu : 210118          

Bitlis 2020 Yılı İlçe Erkek Nüfusu : 107931

Bitlis 2020 Yılı İlçe Kadın Nüfusu : 102187             

Bitlis 2020 Yılı Belde Köy Toplam Nüfusu : 140876

Bitlis 2020 Yılı Belde Köy Erkek Nüfusu : 73051  

Bitlis 2020 Yılı Belde Köy Kadın Nüfusu : 67825  

Bitlis 2020 Yılı Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 50 kişidir.

Bitlis Nüfusu 2020 - 2021 | Bitlis Yüzölçümü nedir?

Bitlis 2019 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 179823  Kadın : 168292  Toplam : 348115  Nüfus yoğunluğu : 50 kişidir.  

Bitlis 2019 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 106502  Kadın : 99900  Toplam : 206402  

Bitlis 2019 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 73321  Kadın : 68392  Toplam : 141713  

Bitlis 2018 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 181970  Kadın : 167426  Toplam : 349396  Nüfus yoğunluğu : 50 kişidir.  

Bitlis 2018 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 107920  Kadın : 97646  Toplam : 349396  

Bitlis 2018 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 74050  Kadın : 69780  Toplam : 143830  

Bitlis 2017 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 176501  Kadın : 164973  Toplam : 341474  Nüfus yoğunluğu : 49 kişidir.  

Bitlis 2017 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 103372  Kadın : 95830  Toplam : 199202  

Bitlis 2017 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 73129  Kadın : 69143  Toplam : 143830  

Bitlis 2016 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 177088  Kadın : 164137  Toplam : 341225  Nüfus yoğunluğu : 49 kişidir.  

Bitlis 2016 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 103717  Kadın : 94030  Toplam : 197747  

Bitlis 2016 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 73371  Kadın : 70107  Toplam : 143478  

Bitlis 2015 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 176929  Kadın : 163520  Toplam : 340449  Nüfus yoğunluğu : 48 kişidir.  

Bitlis 2015 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 102766  Kadın : 92162  Toplam : 194928  

Bitlis 2015 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 74163  Kadın : 71358  Toplam : 145521  

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT