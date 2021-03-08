Bitlis Tatvan'daki helikopter kazası neden oldu?

Türkiye'nin geçtiğimiz perşembe günü meydana gelen helikopter kazası ile büyük acı yaşamıştı. 4 Mart günü Bingöl'den kalkan ve Bitlis'in Tatvan ilçesinde giden askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 11 askerimiz şehit olmuştu. Helikopter kazasının neden meydana geldiği de merak konusu oldu.

BİTLİS TATVAN'DAKİ HELİKOPTER KAZASI NEDEN OLDU? BİTLİS HELİKOPTER KAZASI SON DAKİKA BİLGİLERİ

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada kazanın ani hava şartları nedeniyle gerçekleştiği ifade edildi.

MSB'den Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Çekmeköy yakınlarında düşen helikopter kazasının nedenine ilişkin yapılan açıklamada," Saat 14.25'te Muş ile son görüşme yapılmasına müteakip saat 14.30'dan itibaren ani hava değişimi olumsuz hava şartlarıyla karşılaşılmış bulut içine girilmiştir. Bunun üzerine pilotlar tarafından geri dönüş kararı verilmiştir. Ancak maalesef 14.41'de kaza kırım meydana geldiği değerlendirilmektedir." denildi.