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  3. Bitlis Valiliği açıkladı: Tatvan'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Bitlis Valiliği açıkladı: Tatvan'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Bitlis Valiliği, terör örgütüne yönelik operasyon kapsamında Tatvan ilçesinde ikinci emre kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı.

Bitlis Valiliği açıkladı: Tatvan'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Bitlis'te sürdürülen terör operasyonları nedeniyle Valilik vatandaşları korumak için önemli bir karar aldı. Valilikten yapılan açıklamada Tatvan ilçesi içerisinde bulunan Kuşluca, Üçtepe, Karaçalı, Çavuşlar, Üzümlü, Sungurlu, Külbastı, Anadere, Ulusoy, Ekindüzü köy ve mezraları bölgelerinde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisinin alındığını duyurdu.

YENİ BİR EMRE KADAR SOKAĞA ÇIKMAK YASAKLANDI

Bu kapsamda ismi geçen bölgelerde terör örgütü mensuplarının yakalanmaları, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 2 Haziran 2021 Çarşamba günü saat 22.00’dan itibaren ikinci bir emre kadar "Sokağa Çıkma Yasağı"nın ilan edildiği kaydedildi.

4 ŞEHİDİMİZ VAR

Öte yandan Bitlis'in Tatvan ilçesinde sürdürülen terör operasyonlarında 2 jandarma ve 2 köy korucusu şehit oldu.

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Tayfun Altuntaş
Editör
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