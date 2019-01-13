Bitlis ve Ahlat’ta okullara kar tatili

Bitlis il merkezi ve Ahlat ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime 14 Ocak 2019 pazartesi günü 1 gün süreyle ara verildi.

Bitlis ve ilçelerinde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışının etkisini sürdürmesi nedeniyle Bitlis il merkezi ile Ahlat ilçesinde eğitime 14 Ocak 2019 Pazartesi günü (yarın) 1 gün süre ile ara verildi. Konuyla ilgili Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartlarından dolayı 14 Ocak 2019 Pazartesi günü Bitlis merkez ve merkeze bağlı köy okullarında Valiliğimizin aldığı karar üzerine bir gün eğitim öğretime ara verilmiştir" denildi.

Ahlat Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada ise, "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Ahlat İlçe merkezi ile belde ve köylerdeki her tür ve derecedeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarımız 14.01.2019 pazartesi günü (yarın) 1 gün süre ile eğitime ara verilmesine Kaymakamlığımızca karar verilmiştir" denildi.

Kaynak: İHA