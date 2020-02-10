Bitlis yarın okullar tatil mi? sorusu Bitlisliler tarafından internet üzerinde araştırılmaya başlandı. 11 Şubat'ta Bitlis'te okulların tatil edilip edilmediği veli ve öğrenciler tarafından merak ediliyor. Konu üzerine internette arama yapılıyor. Peki Bitlis yarın okullar tatil mi? 11 Şubat Bitlis okullar tatil mi? Ayrıntılar haberimizde...

11 ŞUBAT BİTLİS OKULLAR TATİL Mİ?

Bitlis'te yoğun kar yağışı nedeniyle 400 yerleşim yerinin yolu, ulaşıma kapandı. Bugün okulların tatil olduğu kentte eğitime, yarın için de ara verildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün okulların tatil edildiği Bitlis'te, valilikçe yarın için de eğitime ara verildiği açıklandı. Valilikten yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle Bitlis merkez ve ilçelerdeki okullar bir gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan hamile ve engeli personellerde idari izinli sayılacaktır" denildi.