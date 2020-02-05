Bitlis'in 2020 yılı nüfusu ne kadar oldu? Türkiye İstatistik Kumu (TÜİK), 2019 yılı nüfus verilerine paylaştı. TÜİK verilerine göre Bitlis ilinin nüfusu 348 bin 115 oldu. İşte diğer ilçelerin nüfusları...

1 7 ADİLCEVAZ İlçe Nüfusu: 30 bin 449 Erkek: 15 bin 635 Kadın: 14 bin 864