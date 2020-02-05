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Bitlis'in 2020 yılı nüfusu ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kumu (TÜİK), 2019 yılı nüfus verilerine paylaştı. TÜİK verilerine göre Bitlis ilinin nüfusu 348 bin 115 oldu. İşte diğer ilçelerin nüfusları...

Bitlis'in 2020 yılı nüfusu ne kadar oldu? 117

ADİLCEVAZ

İlçe Nüfusu: 30 bin 449

Erkek: 15 bin 635 

Kadın: 14 bin 864

 