Bitlis'in Adilcevaz Lastikçilerde kış mesaisi, oto lastikçilerde yoğunluk oluştu

1Aralık tarihi itibariyle ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluğundan dolayı Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde kış mevsimiyle birlikte araç lastiklerini değiştirmek isteyenler, oto lastikçilerde yoğunluk oluşturdu.

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Bitlis'in Adilcevaz Lastikçilerde kış mesaisi, oto lastikçilerde yoğunluk oluştu

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde kış mevsimiyle birlikte araç lastiklerini değiştirmek isteyenler, oto lastikçilerde yoğunluk oluşturdu.

1 Aralık'ta başlayan zorunlu kış lastiği uygulamasıyla lastikçilerin yüzü güldü. Lastikçilerin yolunu tutan araç sahipleri, yoğunluğa neden oldu. Adilcevaz ilçesinde yaşayan Ekrem Erçetin isimli vatandaş, kendi canlarını düşündükleri için oto lastikçiye geldiğini belirterek, "1 Aralık zorunlu olmasa da kendi canımızı düşünmemiz gerekiyor. Memleketimizde kış çetin geçiyor. Onun için tedbirli olmamız lazım" dedi

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OTO LASTİKCİLERDE KIŞ LASTİĞİ TAKMA YOĞUNLUĞU

Lastikçi Ünal Emen ise 1 Aralık'ta başlayan zorunlu kış lastiği uygulamasıyla işlerinde yoğunluk yaşandığını belirterek, "Yaz kış araç lastiklerinin iyi olması lazım. Çünkü bu lastikler can taşıyor. Burada araç sahiplerine sesleniyorum, lastik çok önemli ve kışlık araç bakımlarını ihmal etmeyin" dedi.

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