Bitlis’in Valiliğinden trafik kazasıyla ilgili açıklama
Bitlis'in Valiliği, Hizan'da meydana gelen trafik kazasıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.
Bitlis'in Valiliği, Hizan'da meydana gelen trafik kazasıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.
Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Hizan ilçesi Kalkanlı köyü Derince mevkiinde saat 09:30 sıralarında 65 AZ 282 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybederek, 100 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu 10 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 8 vatandaşımız yaralanmıştır. Kazada 6'sı çocuk 4'ü yetişkin olmak üzere toplam 10 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Kazada yaralanan 8 vatandaşımız Hizan ve Bitlis Devlet Hastanelerine sevk edilmiştir. Sevk edilen yaralıların tedavileri sürdürülmektedir. Ölen 6 öğrencinin, 5'nin Bitlis'te 1'nin İstanbul'da eğitimini devam etmekte oldukları anlaşılmış olup, kaza ile ilgili incelemeler başlatılmıştır. Ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz" denildi.
Kaynak: İHA
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