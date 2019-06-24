Bitlisli sporcu Türkiye şampiyonu oldu

Muay Thai Federasyonu tarafından Erzincan'da yapılan Türkiye Çocuklar Muay Thai Şampiyonasına Bitlis'ten katılan 12 sporcudan bir Türkiye şampiyonu, 4'ü ise Türkiye üçüncüsü oldu.

Muay Thai Federasyonu faaliyet programında yer alan ve 18 - 22 Haziran 2019 tarihleri arasında Erzincan'da gerçekleştirilen Türkiye Çocuklar Muaythai Şampiyonasına 60 ilden 747 sporcu katıldı. Şampiyonadan gurur verici bir tabloyla döndüklerini ifade eden Kick Boks ve Muay Thai Doğu Anadolu Bölge Başkanı Ömer Uğur, 60 ilden toplam 747 sporcunun katılım gösterdiği şampiyonada, Bitlisli 5 sporcunun derece aldığını söyledi.

Türkiye şampiyonasına Bitlis'i temsilen katılan sporcuların güzel bir başarıya imza attığını kaydeden Ömer Uğur, "18 - 22 Haziran 2019 tarihleri arasında Erzincan'da yapılan Çocuklar Muay Thai Şampiyonasına Bitlis'ten 12 sporcumuz katıldı. Sporcularımızdan Özlem Melek Korkmaz Türkiye şampiyonu oldu ve Mikail Taman, Mustafa Kurt, Mustafa Haktan Yeşildere ile Osman Bilici ise Türkiye üçüncüsü oldu. Şampiyonadan başarılı bir şekilde dönmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA