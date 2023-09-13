Bitlis’te 10 yeni diş ünitesi açıldı

Bitlis Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (ADSM) ve ilçe devlet hastaneleri bünyesinde 10 yeni diş ünitesi açıldı.

İhlas Haber Ajansı
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Bitlis’te 10 yeni diş ünitesi açıldı

Bitlis Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (ADSM) ve ilçe devlet hastaneleri bünyesinde 10 yeni diş ünitesi açıldı.

Bitlis Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il merkezi ve ilçelerdeki mevcut ünitelere 10 yeni ünitenin daha eklendiği belirtildi. Sadece Bitlis ADSM'de 54 diş ünitesinde 55 diş hekimi ile diş sağlığı hizmeti verildiği ifade edilen açıklamada, "Ağız ve diş sağlığı konusunda uluslararası standartlara uygun, güvenilir hizmet sunan, sürekli kendini geliştiren, tercih edilen, saygın bir kurum olma vizyonuyla çalışan Bitlis ADSM ve diğer devlet hastaneleri bünyesindeki diş poliklinikleri geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda vatandaşımıza en iyi hizmeti sunmuştur. Bu çerçevede, Bitlis ADSM'de 64 bin 717 hastaya poliklinik hizmeti verilmiştir. Yapılan hizmetler ise 30 bin 685 diş dolgusu, 10 bin 334 kök kanal tedavisi, 23 bin 941 protez, 14 bin 709 diş çekimi, 2 bin 659 detertraj işlemi gerçekleştirilmiştir. Tatvan Devlet Hastanesi Diş Polikliniğinde 24 bin 629 hastaya poliklinik hizmeti verilmiş olup, 2 bin 223 diş dolgusu, 2 bin 182 kök kanal tedavisi, 642 protez, 3 bin 549 diş çekimi, 2 bin 490 detertraj işlemi gerçekleşmiştir. Ahlat Devlet Hastanesi Diş Polikliniğinde 17 bin 618 hastaya poliklinik hizmeti verilirken, yine 2 bin 247 diş dolgusu, 572 kök kanal tedavisi, 693 protez, 4 bin 704 diş çekimi, bin 507 detertraj işlemi gerçekleşmiştir. Adilcevaz Onkoloji Hastanesi Diş Polikliniğinde 5 bin 380 hastaya poliklinik hizmeti verildi. Bu çerçevede 640 diş dolgusu 193 kök kanal tedavisi, 607 diş çekimi, 491 detertraj işlemi gerçekleşmiştir. Güroymak Devlet Hastanesi Diş Polikliniğinde 10 bin 653 diş hastasına tedavi uygulanırken, 354 diş dolgusu, 69 kök kanal tedavisi, 33 protez, 2 bin 474 diş çekimi, bin 947 detertraj işlemi yapılmıştır. Hizan Devlet Hastanesi Diş Polikliniğinde ise 6 bin 307 hastaya bakılırken, 636 diş dolgusu, 186 kök kanal tedavisi, 2299 diş çekimi, 259 detertraj işlemi gerçekleştirildi. Son olarak Mutki Devlet Hastanesi Diş Polikliniğinde de 2 bin 305 hastaya poliklinik hizmeti verildi. Bu hastalara 170 diş dolgusu, 99 kök kanal tedavisi, 2 bin 206 diş çekimi, 537 detertraj işlemi uygulanmıştır. Ayrıca Bitlis ADSM 2023 yılında evde sağlık hizmetleri ekibi tarafından yatağa mahkum hastalara, diş çekimi, diş dolgusu, sabit ve hareketli protez gibi sağlık hizmetleri sunuluyor" denildi.

Bitlis’te 10 yeni diş ünitesi açıldı

Bitlis’te 10 yeni diş ünitesi açıldı

Bitlis’te 10 yeni diş ünitesi açıldı

Bitlis’te 10 yeni diş ünitesi açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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