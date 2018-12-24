Bitlis’te 139 köy yolu ulaşıma kapandı

Bitlis'te etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle 139 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Kar ve sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Bitlis-Tatvan karayolu üzerindeki Rahva mevkisinde trafik kontrollü olarak sağlanıyor. İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, il genelinde 139 köy yolunun kapalı olduğu, ekiplerin bu yolları kısa zamanda ulaşıma açacağı bildirildi.

Öte yandan, merkezde ulaşıma kapanan ana ve ara arterlerdeki yolların ulaşıma açılması için de belediye ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: İHA